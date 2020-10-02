رفض استبعاد عبد الرحيم علي من انتخابات النواب

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قضت محكمة القضاء الاداري برفض الدعوي المقامة من، المرشح رجب احمد رواش ابراهيم، والتي طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم على محمد عبدالرحيم من سباق انتخابات مجلس النواب.



وقال رجب في دعواه إن علي لم يحضر جلسات مجلس النواب الماضي وتم سؤاله من قبل لجنة القيم بالمجلس عن عدم حضوره جلسات المجلس وحملت الدعوي رقم 61466لسنة 74ق.



وقال رجب نصا في دعواه" لأن سعادته دائم السفر للخارج ومش فاضي للمجلس ومش فاضي لمشاكل الدائرة وتم طرده من منطقة أرض اللواء من قبل الناس الغلابة وسوف يطرد من ميت عقبه وبين السرايات والعجوزة والحوتيه وعزبه أولاد علام والجيزة لأن الدائرة كلها لا تريده لأنه كذب علي الناس كلها ولم يتواجد في الدائرة

طوال ال 5 سنوات الماضية".



وأضاف أنه خالف تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأ الدعاية مبكرة وهناك يفط له في أرض اللواء بصورته المكروهه منذ 5 أيام.



واستكمل: نرجو استبعاده لأنه محسوب على الدائرة بالكذب وهو ليس من أهل الدائرة لأنه من محافظة المنيا ولم يتواجد ولم يحل أي مشكلة من مشاكل الدائرة.