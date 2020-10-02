بالمواعيد.. جدول مباريات برشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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طرح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، جدول مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في النسخة المقبلة 2020/2021.

وكان اليويفا قد أجرى قرعة دور المجموعات أمس الخميس، حيث أوقعت القرعة فريق برشلونة في المجموعة السابعة، رفقة أندية يوفنتوس الإيطالي وفيرنسفاروتشي المجري ودينامو كييف الأوكراني، حيث سيواجه النجم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز.

وجاء جدول مباريات النادي الكتالوني في دور المجموعات على النحو التالي:

1- الجولة الأولى: فيرنتسفاروتشي – 20 أكتوبر.

2- الجولة الثانية : يوفنتوس – 28 أكتوبر.

3- الجولة الثالثة: دينامو كييف – 4 نوفمبر.

4- الجولة الرابعة: ديناموكييف – 24 نوفمبر.

5- الجولة الخامسة: فيرنتسفاروشي – 2 ديسمبر.

6- الجولة السادسة: يوفنتوس – 8 ديسمبر.

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يوفنتوس ميسي رونالدو دوري أبطال أوروبا برشلونة

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