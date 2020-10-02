البورصة: تخسر 4 مليار جنيه بعد شطب أسهم الاسكندرية لاسمنت بورتلاند

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشفت إدارة البورصة المصرية أن  تعاملات الربع الثالث من عام 2020 شهت شطب شركة من جداول الشركات المدرجة بالبورصة والمسوح بالتداول علي اسهمها، بعد تقدمها بطلب لـشطـب القيد النهائي لأسهمها، وشراء جميع الأسهم بما فيهم المعترضين.

 

وأوضحت البورصة أن الشركة التي تم شطبها، هي الاسكندرية  لاسمنت بورتلاند، مشيرة إلى أن حذفها خفض رأسمال السوقي بقيمة 4 مليار جنيه.


وكانت قد وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 2.88 مليار جنيه، موزعاً على 458,029 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6.3 جنيه مصري للسهم الواحد، بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين، بما فيهم المعترضون.


وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، خسائر بلغت 212.75 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 168.99 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.

 

وبلغ إجمالي عدد الأسهم التى اشترتها الشركة من المساهمين خلال عملية الشطب الاجباري 139.844 ألف سهم، بسعر 6 جنيهات، بقيمة إجمالية 839.664 ألف جنيه .

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الربع الثالث من 2020

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