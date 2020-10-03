عروس أمير شاهين بإطلالة أميرات ديزني في حفل الزفاف

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ظهرت منة جاب الله، عروسة الفنان أمير شاهين بإطلالة أميرات ديزني وذلك خلال حفل الزفاف المقام حاليا بإحدي الفنادق الكبري بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومن المقرر أن يحيي الحفل الهضبة عمرو دياب.



وبدأ حفل زفاف الفنان أمير شاهين، بعقد قرانه علي منة جاب الله، فيما حضر عقد القران الفنان هاني سلامة ومحمد الشرنوبي، والمنتج أحمد عبدالعاطي، وآخرون.



وجلست إلهام شاهين شقيقة أمير بجواره وكذلك أيمن شاهين شقيقه الأكبر.



ويحتفل أمير شاهين بزفافه اليوم على منة جاب الله بعد أقل من شهر على الخطوبة.



واحتفل أمير بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.