بتكتيك 4-4-2.. تعرف على تشكيل الأهلي تحت قيادة موسيماني









تولى الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل رسمي، خلفا للسويسري رينيه فايلر.





وحضر موسمياني إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، ثم توجه إلى ملعب مختار التتش، لبدء مهمته التدريبية.





ويعتمد موسمياني في لعبه على طريقة 4-4-2، ويقوم بتغييرها على فترات، إلا أنه يجد نجاحه في هذا الأسلوب من اللعب.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي تحت قيادة موسيماني كالتالي:





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

في خط الوسط.. أجايي، آليو ديانج ، عمرو السولية، أحمد الشيخ (الشحات)

في الهجوم.. مروان محسن، أليو بادجي





جدير بالذكر أن موسيماني خاض 332 مباراة رفقة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وفاز في 187 مباراة، وخسر في 67 لقاء، وتعادل في 78 مباراة آخرين، وسجل فريقه 524 هدف، بينما دخل مرماه 279 هدف.



