الإعلان عن مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أعلن الموقع الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزي، الذى يلعب له النجم المصرى محمد صلاح، عن مواعيد مباريات الريدز، فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، التى أجريت قرعتها أمس الخميس، فى مدينة نيون السويسرية.





وأسفرت عن وقوع ليفربول، فى المجموعة الرابعة، بجانب أندية أياكس الهولندى، أتالانتا الإيطالي و ميدتيلاند الدنماركى.





ويفتتح ليفربول مواجهاته فى مجموعات دورى أبطال أوروبا، بمواجهة أياكس الهولندى خارج ملعبه، كما يختتمها بمواجهة أخرى خارج ملعبه أمام ميدتيلاند الدنماركى.





مواعيد مباريات ليفربول، فى مجموعات دورى الأبطال:-

أياكس × ليفربول 21 أكتوبر





ليفربول × ميدتيلاند 27 أكتوبر





أتالانتا × ليفربول 3 نوفمبر





ليفربول × أتالانتا 25 نوفمبر





ليفربول × أياكس 1 ديسمبر



