فرنسا وأرمينيا يطالبان بضرورة منع الإرهابيين المشاركة في "قره باج"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
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فرنسا وأرمينيا يطالبان بضرورة منع الإرهابيين المشاركة في "قره باج"

 

أعلنت كل من فرنسا وأرمينيا، اليوم الجمعة، ضرورة التحرك لمنع الإرهابيين من الدخول في الصراع القائم بين كل من أرمينيا وأذربيجان بإقليم "قره باج" المتنازع عليه بينهم.

 

وأصدرت الحكومة الأرمينية بيان، قالت به أنه عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن الزعيمين أكدا "ضرورة عدم السماح بمشاركة إرهابيين أجانب في النزاع".

 

وأضاف البيان أن باشينيان عبر عن شكره لماكرون على الموقف المبدئي والبناء بشأن عدم جواز شن الحرب في قره باج، مشيرًا إلى أن ماكرون أطلع باشينيان على معلومات دقيقة بحوزته تثبت وجود مقاتلين سوريين في منطقة النزاع بقره باج.

 

واتهمت أرمينيا تركيا في وقت سابق بإرسال "مرتزقة" من دول عربية إلى قره باج، لكن تركيا رفضت كل الاتهامات في هذا الصدد، رغم أنها أكدت على استعدادها لدعم أذربيجان سياسيا وميدانيا.

 

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