28 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من 2020 بقيمة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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حققت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من العام المالي ارتفاعات جماعية وسط تحقيق زيادة في قيمة السوقية للاسهم بنحو 28 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 618.7 مليار جنيه.

 

وارتفعت المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنسبة 2.09% ليصل إلى مستويات 16989 نقطة خلال الربع الثالث من 2020، وصعد أيضا المؤشر " egx70  متساوي الأوزان " بنسبة 38.04% ليصل إلى مستويات 2003.37 نقطة، وزاد المؤشر " egx100"   متساوي الأوزان بنسبة 28.9% ليغلق تعاملات الربع الثالث عند مستوى 2896.15 نقطة.

 

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو144  مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 28.361 مليون ورقة منفذة على 2.5 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 170 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 20.474مليون ورقة منفذة على1.9 ألف عملية خلال الربع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 43.58 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.41 % .

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