28 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من 2020 بقيمة
حققت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من العام المالي ارتفاعات جماعية وسط تحقيق زيادة في قيمة السوقية للاسهم بنحو 28 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 618.7 مليار جنيه.
وارتفعت المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنسبة 2.09% ليصل إلى مستويات 16989 نقطة خلال الربع الثالث من 2020، وصعد أيضا المؤشر " egx70 متساوي الأوزان " بنسبة 38.04% ليصل إلى مستويات 2003.37 نقطة، وزاد المؤشر " egx100" متساوي الأوزان بنسبة 28.9% ليغلق تعاملات الربع الثالث عند مستوى 2896.15 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو144 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 28.361 مليون ورقة منفذة على 2.5 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 170 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 20.474مليون ورقة منفذة على1.9 ألف عملية خلال الربع الماضي هذا و قد استحوذت الأسهم على 43.58 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.41 % .
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