في ذكرى ميلاده.. لهذا السبب لُقب فريد شوقي بـ"ملك الترسو"





تمر اليوم الذكرى الـ22 لرحيل العملاق فريد شوقي، الذي قدم أعمالًا للجمهور خلدتها السينما والتلفزيون على مدار عشرات السنوات، التي كان فيها "فتوة الغلابة" وملك الترسو.





"ملك الترسو" لقب ارتبط بالفنان الراحل فريد شوقي منذ بدايته الأولى في بطولة أعمال سينمائية تحتل صورته أفيشتها.





وظل اللقب يلازم الراحل على مدار حياته التي قدم فيها مجموعة كبيرة من الأفلام التي عززت مكانته لديهم كـ"ملك" حقيقي، أو "فتوة" .



