المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض يكشف المتسبب في إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا (فيديو)

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

قال طلال النصولي، المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض للحساسية والمناعة، إن مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوب هيكس أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، موضحًا أنها في الأغلب هي السبب في إصابة ترامب بالفيروس.وأضاف "النصولي" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أنه لا يتوقع أن يكون هناك خطورة على صحة ترامب بعد إصابته بالفيروس على الرغم من كبر سنه والزيادة الواضحة في وزنه، مشيرًا إلى أن ترامب لديه فريق طبي على أعلى مستوى ويوجد بالبيت الأبيض مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات.وأوضح المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض للحساسية والمناعة، أنه يجب الانتظار من 5 إلى 6 أيام حتى ظهور الأعراض على الرئيس الأمريكي، لافتًا إلى أنه سيدخل في حجر صحي بالبيت الأبيض لمدة 14 يومًا حتى تمام شفائه، فيما أشار إلى سلبية نتائج جو بايدن والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة مع مخاطر انتقال الفيروس عبر الهواء.وكان أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى من فيروس كورونا، وتمنى الرئيس السيسي لترامب العودة بكامل الصحة للعودة لمواصلة جهود بلاده لمكافحة فيروس كورونا.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليو الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وأن مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.