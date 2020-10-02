القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:49 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم ٥٦١٨٣، المطالبة بالغاء قرار استبعاد البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات من كشوف الناخبين.

أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».

كما تلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، 71 طعن قضائي جديد، تم إيداعها بداية امس،وذلك علي الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الطعن علي قرارات الوطنية للانتخابات لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، فيما يتوافد العشرات عل بمجلس الدولة لتقديم الطعون، علي ان تبدأ المحكمة الادارية العليا في الفصل فيها غدًا السبت.

وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - اسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الاقصر - بني سويف".

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسه باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين. وتمت إحالة ال ٢٨ دعوى الي محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.

ويبدأ الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب فى الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتى محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن فى الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة فى الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

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