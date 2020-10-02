القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:49 م
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم ٥٦١٨٣، المطالبة بالغاء قرار استبعاد البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات من كشوف الناخبين.
أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
كما تلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، 71 طعن قضائي جديد، تم إيداعها بداية امس،وذلك علي الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الطعن علي قرارات الوطنية للانتخابات لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، فيما يتوافد العشرات عل بمجلس الدولة لتقديم الطعون، علي ان تبدأ المحكمة الادارية العليا في الفصل فيها غدًا السبت.
وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - اسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الاقصر - بني سويف".
وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسه باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين. وتمت إحالة ال ٢٨ دعوى الي محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.
ويبدأ الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب فى الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.
وتأتى محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.
وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن فى الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة فى الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.
أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
كما تلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، 71 طعن قضائي جديد، تم إيداعها بداية امس،وذلك علي الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الطعن علي قرارات الوطنية للانتخابات لعودة المستعبدين من سباق انتخابات مجلس النواب، فيما يتوافد العشرات عل بمجلس الدولة لتقديم الطعون، علي ان تبدأ المحكمة الادارية العليا في الفصل فيها غدًا السبت.
وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - اسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الاقصر - بني سويف".
وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسه باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين. وتمت إحالة ال ٢٨ دعوى الي محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.
ويبدأ الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب فى الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.
وتأتى محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.
وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن فى الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة فى الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.