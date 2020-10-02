حزب المصريين: اهتمام السيسي بالمرأة تتويج لدورها البارز في دعم الوطن

Advertisements

أشادت مروة الطحاوي، أمين عام لجنة المرأة بحزب "المصريين"، بحديث الرئيس السيسي عن المرأة وتمكينها سياسيًا واجتماعيًا، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين للمؤتمر الرابع للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تعيش حقبة تاريخية مُهـمة وبارزة شهدت خلالها إنجازات في وضع المرأة غير مسبوقة.



وقالت "الطحاوي"، في بيان اليوم الجمعة، إن المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد تنعم بطفرة غير مسبوقة في الحقوق والمكتسبات التي لم تحدث من قبل، وكانت هذه الحقوق والمكتسبات بمثابة حلم بالنسبة للمرأة وأمل تسعى جاهدة للوصول إليه وتحقيقه منذ سنوات وحقق الحلم الرئيس السيسي بفضل قيادته الحكيمة للبلاد، موضحة أن المرأة تقلدت مناصب لم تصل إليها من قبل في عهد الرئيس السيسي.



وأضافت أمين عام لجنة المرأة بحزب "المصريين"، أن المرأة منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهي تحظى بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وأبرز مثال على ذلك إعلان الرئيس السيسي عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية"؛ الأمر الذي يُعد سابقة تاريخية في مصر، وما تبعها من إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" والتي أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017.



وأوضحت أن الرئيس السيسي حرص منذ الوهلة الأولى على رفع مكانة المرأة في المجتمع، ومنحها تمكينًا ودعمًا أكبر في شتى المجالات، حتى أصبحت في أولويات خطط الدولة، لتشارك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى شغلت أعلى المناصب السياسية، مشيرة إلى أن كل ما يفعله الرئيس السيسي من أجل المرأة يُعد تتويجًا لدورها البارز في دعم وطنها بكل ما أوتيت من قوة.



وأشارت إلى أن المرأة المصرية كانت وما زالت وستظل رمزًا للفخر والمرأة المثالية على مستوى العالم، لأنها تسعى جاهدة إلى خدمة وطنها الغالي بمختلف الأشكال وفي جميع المواقف، مؤكدة على أننا عاهدنا المرأة المصرية جُنديًا باسلًا يسرد مهاراته في أحلك الظروف.



وأشارت إلى أن تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها هو معدل تقدم ورقي أي مجتمع، موضحة أن المرأة لها دور كبير في تنمية المجتمع واستقراره.



وأكدت أن الرئيس السيسي وضع خططًا استراتيجية تستهدف تمكين المرأة لتكون شريكة أساسية في مرحلة بناء الوطن، موضحة أن المرأة المصرية هي حجر الزاوية الحقيقية في التنمية والتقدم.