أحمد عبد الغنى مديرا فنيا للنوبة بالقسم الثالث

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قرر مجلس اداره نادي النوبة، تعيين أحمد عبد الغني لاعب حرس الحدود الأسبق، مديرا فنيا للفريق الاول، خلفا لايمن حسين الذى اعتزار عن الاستمرار مع الفريق السويسي.



وجاء تشكيل الجهاز الفنى بقيادة أحمد عبد الغنى مديرا فنيا ، و نبيل أحمد "بنه" مدير الكره ، و سامح عبد العال مدربا عاما ، و والي موافي مدربا ، و حماده رموزي مدرب مساعد، و تامر عبد الحليم مدربا لحراس المرمي ، وحسام عبد العزيز علاج طبيعي ، و محمد صلاح مديرا إداريا.



ويتبقي لفريق النوبة ثلاث مباريات أمام بورتو السخنة، بملعب النوبة ثم يواجه السماد بملعبة، ويختتم المسابقة بلقاء دمياط، على ملعب رأس البر.



وجدير بالذكر ، ان النوبة يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة ، فيما يحتل بورتو السخنة صدارة المجموعة برصيد 52 نقطة، ويأتى بورفؤاد في الثانى برصيد 50 نقطة.