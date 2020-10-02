القبض على 3 أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السرقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:40 م
شرطة الرياض
شرطة الرياض
الفجر السعودي
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صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطِنين.

 

وأضاف المتحدث الإعلامي أن هؤلاء المواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل.

 

وتابع:"نتج عن إحداها تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم من سرقة مركبته، وقد تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

 

وفي سياق نفصل، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة.


وأوضح المتحدث بأنه قد تم القبض على هذا المواطن بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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