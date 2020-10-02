في لقاء سابق.. ماجدة الخطيب تتحدث عن إمكانية تجسيد قصة حياتها إلى عمل سينمائي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ماجدة الخطيب، تعد واحدة من النجمات اللاتي أثرن الجدل سواء بأدوارها أو بأخبارها الشخصية التي انتشرت بشكل واسع في الصحف في فترة السبعينيات والثمانينيات.



في لقاء قديم تحدثت ماجدة الخطيب، مع الإعلامي الكبير طارق حبيب، في برنامج "بدون علم" عن إمكانية تجسيد قصة حياتها إلى عمل سينمائي



قالت "الخطيب": "لا مانع من تجسيد الفنان لتجربته الشخصية إذا كانت تستحق، وأن تظهر للمشاهد في قالب فني محترم وتلائم عمره، ومن وجهة نظرى هو أصلح شخص لتأديية الدور لأنه احتك بالتجربة احتكاكا كاملًا".



وأضافت، "إذا كانت التجربة في الماضي لابد من توفر شخص صغير في السن، لذلك لابد للممثل أن يستعين بممثل آخر، مثلما فعلت الفنانة الإيطالية "صوفيا لورين" عندما قدمت قصة حياتها اختارت أن تمثل دور الأم، واستعانت بممثلة شابة قدمت فترة الطفولة الخاصة بها، حتى يكون الأمر به مصداقية أكبر للمشاهد".



