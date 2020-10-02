تعرف على أولى مباريات برشلونة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.. وموعد مواجهة ميسي ورونالدو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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سحبت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس والتى أسفرت عن مجموعات قوية للموسم الجديد 2020/2021.

ووقع برشلونة الإسباني ضمن المجموعة السابعة والتى ضمت كل من يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني- فيرينكفاروس المجري.

وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.

وتقام مباريات برشلونة بدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة:


الجولة الأولى : فيرينتسفاروشي – 20 أكتوبر
الجولة الثانية : يوفنتوس – 28 أكتوبر
الجولة الثالثة : دينامو كييف – 4 نوفمبر
الجولة الرابعة : دينامو كييف – 24 نوفمبر
الجولة الخامسة : فيرينتسفاروشي – 2 ديسمبر
الجولة السادسة : يوفنتوس – 8 ديسمبر

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يوفنتوس ميسي رونالدو دينامو كييف برشلونة

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