تعرف على أولى مباريات برشلونة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.. وموعد مواجهة ميسي ورونالدو





سحبت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس والتى أسفرت عن مجموعات قوية للموسم الجديد 2020/2021.





ووقع برشلونة الإسباني ضمن المجموعة السابعة والتى ضمت كل من يوفنتوس الإيطالي- برشلونة الإسباني- دينامو كييف الأوكراني- فيرينكفاروس المجري.





وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.





وتقام مباريات برشلونة بدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة:







