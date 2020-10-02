مصطفى حجاج يشارك في أحياء حفل نصر أكتوبر بميدان تريومف









شارك الفنان مصطفى حجاج، مساء اليوم الجمعة، في أحياء حفل انتصار أكتوبر المجيد ودعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بميدان تريومف بحي النزهة.





وحرصت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر، على المشاركة في احتفالات انتصارات أكتوبر بميدان تريومف، وذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة.





ويأتى ذلك في ظل دعوات عدد من الأحزاب السياسية والنقابات للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في مختلف محافظات الجمهورية.





وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.



