مصطفى حجاج يشارك في أحياء حفل نصر أكتوبر بميدان تريومف

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements


شارك الفنان مصطفى حجاج، مساء اليوم الجمعة، في أحياء حفل انتصار أكتوبر المجيد ودعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بميدان تريومف بحي النزهة.

وحرصت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر، على المشاركة في احتفالات انتصارات أكتوبر بميدان تريومف، وذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة.

ويأتى ذلك في ظل دعوات عدد من الأحزاب السياسية والنقابات للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.

كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.

أخبار تهمك

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 8 ساعات

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ يوم

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ 18 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 7 ساعات

مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

يوسف البلايلي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:01 م

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

08:55 م

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

08:30 م

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟