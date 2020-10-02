الاتحاد الأوروبي يكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا









كشف الإتحاد الأوروبي لكرة لقدم "يويفا" اليوم، مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكر القدم خلال الموسم الجديد 2020/2021.





وكان الإتحاد الأوروبي قد سحب قرعة دور الـ32 من البطولة أمس الخميس بمدينة نيون السويسرية، قبل أن يطرح اليوم الجمعة، مباريات البطولة حتى نهايتها عبر الموقع الرسمي للاتحاد.





وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 20 و21 أكتوبر، ثم تقام الجولة الثانية أحد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.





وتقام الجولة الثالثة يومي 3 و4 نوفمبر، على أن تقام الجولة الرابعة يومي 24 و25 نوفمبر المقبل.





ثم تجرى مواجهات الجولة الخامسة يومي 1 و2 ديسمبر، ثم تقام الجولة السادسة والأخيرة يومي 8 و9 من نفس الشهر.





وتقرر عقد قرعة دور الـ16 يوم 14 ديسمبر القادم، حيث ستقام مباريات الذهاب أيام 16 و17 و23 و24 فبراير، ومواجهات العودة أيام 9 و10 و16 و17 مارس القادم.





وسوف تقام قرعة دور الـ8 يوم 19 مارس، على أن تقام مواجهات الذهاب يومي 6 و7 أبريل، والعودة يومي 13 و14 من نفس الشهر.





وستحدد قرعة دور الثمانية مسار البطولة حتى النهاية، حيث سيتجرى مواجهتي نصف النهائي ذهاباً يومس 27 و28 أبريل، و العودة يومي 4 و5 مايو.





وتختتم البطولة يوم 29 من مايو من العام المقبل 2021 على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول.



