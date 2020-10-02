بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي





استقر مسؤولو بيراميدز، على رحيل بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، خلال لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة (الميركاتو).





الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي





وتعاقد بيراميدز بشكل رسمي مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة خمس مواسم، وأحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، وشريف إكرامي، لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم.





من جانبه كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن استقرار مسؤولي الأخير، على رحيل 6 لاعبين عن صفوف السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح المصدر أن كلا من " محمد عطوة، طارق طه، إسلام عيسى، ويلفريد كانون، عبد لومالا، وعمر العيوني" سيرحلون عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي.





ويحاول مسؤولو نادي بيراميدز، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بصفقات مدوية بعد ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي.



