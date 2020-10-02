لوف يضم نجوم البايرن لقائمة المنتخب الألماني

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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استقر يواكيم لوف المدير الفني  للمنتخب الألماني لكرة القدم على قائمة موسعة ضمت 29 لاعبًا بينهم خماسي بايرن ميونيح لخوض المباريات الدولية المقررة، في فترة التوقف الدولي في تشرين أكتوبر الحالي ضد تركيا وديا وأوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وكانت ألمانيا سقطت في فخ التعادل بنتيجة واحدة 1-1 في مباراتيها ضد إسبانيا وسويسرا في المسابقة القارية مطلع الشهر الماضي، وقتها غاب أربعة لاعبين من الفريق البافاري بسبب إراحتهم عقب الموسم الطويل الذي توجوه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر).

وقال لوف "لقد اخترنا تشكيلة موسعة تعطينا خيارات كافية للمباريات الثلاث"، موضحا أنه كانت لديه نية تقسيم المنتخب الى مجموعتين منفصلتين، الأولى لخوض المباراة الدولية الودية على أرضها ضد تركيا في كولن الأربعاء المقبل، والثانية التي ستضم العدد الأكبر من النجوم، لخوض مباراتي دوري الأمم ضد أوكرانيا في العاشر من الشهر الحالي في كييف، وسويسرا في 13 منه في كولن في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة لارابعة ضمن المستوى الأول.

واختار لوف لاعب وسط ريال مدريد طوني كروس على الرغم من معاناته من اصابة عضلية في الفخذ، فيما استبعد لاعب وسط مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان بعد أن أثبتت إصابته بفيروس "كوفيد-19" قبل أسبوعين.

وأضاف "سيصل اللاعبون على مرحلتين ونتوقع بشكل أساسي فريقين مختلفين".

وتابع "لاعبو بايرن ولايبزيغ وكذلك طوني كروس لن ينضموا إلينا حتى وقت لاحق ويبدأون التدريبات الأربعاء"، موضحا "لا أنوي الاعتماد عليهما في المباراة ضد تركيا".

وضم لوف لاعبين جديدين إلى خط الوسط هما السوري الأصل محمود داوود من بوروسيا دورتموند ويوناش هوفمان من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وعاد قائد المانشافت وبايرن ميونيخ العملاق مانويل نوير الى التشكيلة على غرار زملائه في الفريق البافاري جوشوا كيميش وسيرج جنابري وليون جوريتسكا بعدما غابوا الشهر الماضي.

واعترف لوف بشعوره "بعدم الارتياح" بشأن مواجهو أوكرانيا السبت في كييف التي تشهد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وينوي المنتخب الألماني قضاء 36 ساعة فقط في أوكرانيا والوصول إلى كييف فقط في يوم المباراة.

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، برند لينو (أرسنال)، كيفن تراب (إينتراخت فرانكفورت) وأوليفر باومان (هوفنهايم).

خط الدفاع: نيكو شولتس وإيمري جان (بوروسيا دورتموند)، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ)، روبن جوسنس (أتلانتا الإيطالي)، مارسيل هالشتنبرج وبنيامين هنريخس ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، روبن كوخ (ليدز يونايتد الإنجليزي)، أنطونيو روديجر (تشلسي الإنجليزي)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) وجوناثان تاه (باير ليفركوزن) ونيكلاس شتارك (هرتا برلين).

خط الوسط: يوليان براندت ومحمود داوود (بوروسيا دورتموند)، يوليان دراكسلر (باريس سان جرمان)، سيرج جنابري وليون جوريتسكا وجوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، كاي هافيرتس (تشلسي الإنجليزي)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، فلوريان نويهاوس ويوناش هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ) وسيات سردار (شالكه) ونديم أميري (باير ليفركوزن).

الهجوم: لوكا فالدشميدت (فرايبورج)، تيمو فيرنر (تشلسي)

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