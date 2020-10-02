مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:30 م
الاحتفالية
الاحتفالية
محمد عزام
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شارك حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الجمعة، في احتفالية نصر أكتوبر المجيدة، بميدان الشهداء بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، بحضور الآلاف من الأهالي.

وتصدر النائب عادل اللمعي، والدكتور عاطف علم الدين، عضوا مجلس الشيوخ ببورسعيد، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، مشهد تجمع المئات من الأهالي بميدان الشهداء، احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، مساء اليوم الجمعة.

وتحولت احتفالية الذكرى 47 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة بمحافظة بورسعيد، لمظاهرة حب وتأييد لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وذلك باحتفالية كبرى في ميدان الشهداء - حديقة المسلة.

وتفاعل الأهالي مع الأغاني الوطنية التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وعلي نغمات السمسمية "الفلكلور الشعبي للمدينة الباسلة"، كما رفع المواطنون أعلام مصر، وصور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الميدان لتأمين الاحتفالات من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، كما أغلق رجال المرور عدد من الشوارع المؤدية للميدان.
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد
مستقبل وطن يشارك في احتفالية نصر أكتوبر بميدان الشهداء في بورسعيد

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