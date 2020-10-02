خبير اقتصادي: التسعير الجيد نجاح لتسويق المنتجات محليا وعالميا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب الدكتور أحمد عبد الحى الخبير الاقتصادي، بإنشاء أول وزارة متخصصة في مصر تكون مسئولة عن تسويق الصناعات والمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف الدكتور عبد الحى خلال لقائه عبر فقرات برنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، "إن التخطيط ودراسة الأسواق الخارجية قبل البدء فى التصنيع يضمن نجاح تسويق المنتج محليا وعالميا، لافتا إلى وجود وزارة متخصصة لإدارة هذا الملف يساهم في تحقيق انتعاشة في الاقتصاد الوطني للبلاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي وأشهر مسوق فى الشرق الأوسط، أن الجودة والسعر المناسب والتواجد بالأسواق من أبرز عناصر نجاح تسويق أى منتج، مشيرا إلى أهمية دراسة الأسواق الخارجية قبل التصدير اليها والاهتمام أولًا بالنجاح فى التسويق المحلى قبل التصدير للخارج.



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