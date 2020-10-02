موهبة مصرية تقترب من اللعب لفياريال الإسباني

تعاقد فريق فياريال الإسباني، مع اللاعب هيثم حسن، جناح فريق شاتروا الفرنسي، لمدة 4 مواسم مقبلة.





وأعلن فياريال، في بيان رسمي، إن هيثم حسن (18 عاما) أحد المواهب الواعدة، وهو أحد لاعبي منتخب فرنسا للشباب ويلعب بقدميه، وقد دخل اللاعب دائرة اهتمامات منتخب مصر، بقيادة حسام البدري، الذي تحدث عبر بيان رسمي، أنه يتابع اللاعب مع فريقه الفرنسي السابق.





يذكر ان هيثم حسن يحمل الجنسية الفرنسية بجانب المصرية، ولم يلعب لمنتخب فرنسا الأول، ويسعى منتخب مصر لإقناع اللاعب بالانضمام إليه في معسكراته المقبلة، وكان آخر لاعب مصري قد خاض تجربة بالدوري الإسباني هو عمرو طارق الذي دافع عن ألوان فريق ريال بيتيس عام 2015.



