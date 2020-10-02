ليلى علوي تفاجئ جمهورها بصور تظهر جمالها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:16 م
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها بصورتين لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت بالصور وهي في مرحلة شبابها ، وعلقت قائله:"استخدم ابتسامتك لتغيير العالم ، لا تدع العالم يغير ابتسامتك".

وكانت آخر ‏أعمال ليلي علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في السباق الرمضاني ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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