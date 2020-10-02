ليلى علوي تفاجئ جمهورها بصور تظهر جمالها
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:16 م
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها بصورتين لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت بالصور وهي في مرحلة شبابها ، وعلقت قائله:"استخدم ابتسامتك لتغيير العالم ، لا تدع العالم يغير ابتسامتك".
وكانت آخر أعمال ليلي علوي الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في السباق الرمضاني 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو من إخراج يسري نصر الله.