توتنهام يصدم باريس سان جيرمان

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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 كشفت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على توتنهام الإنجليزي الحصول على خدمات نجم الفريق ديلي آلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 1.5 مليون يورو.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن مسئولي توتنهام رفضوا عرض باريس سان جيرمان الفرنسي ويبدو أن ديلي آلي مستعد للبقاء في صفوف الفريق اللندني في الموسم الحالي بعد أن حامت الشكوك في الآونة الأخيرة حول مستقبله.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديلي آلي يرغب في القتال من أجل حجز مكان له في تشكيلة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعد أن تم إستبعاده عن العديد من المباريات مع إنطلاق الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ديلي آلي يلعب مع توتنهام منذ إنتقاله من ميلتون كينز دونز وشارك مع توتنهام حتى الآن في 225 مباراة، سجل خلالهم 63 هدفا وصنع 55 هدف آخرين.


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