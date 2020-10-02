التضامن: إنقاذ طفلة استغلتها أمها في التسول بالقليوبية

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تمكن فريق الوحدة المتنقلة لبرنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوى بالقليوبية، من إيداع الطفلة "س.م" 5 سنوات، بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات ببنها، حيث أن الام كانت تستغل الطفلة بالتسول والبقاء بالشارع بدون مأوي.



وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، حيث جرى عمل الإجراءات اللازمة للإيداع وتحرك الفريق للمؤسسة والتي استقبلت الطفلة وتوجد حاليا بها.