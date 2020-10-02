جميل سعيد يعتذر للسيسي والبرلمان: طارق أخطأ لكنه لم يتعمد الإساءة

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قال المستشار جميل سعيد، إن نجله طارق أخطا فيما ذكره في فيديو له عن مرشحي مجلس النواب، قائلا:" أقدم الاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يسكن قلبي فهو رجل عظيم، وأدعوه بقبول اعتذارنا.



وأضاف المستشار جميل سعيد في مداخلة هاتفية لـبرنامج "آخر النهار"" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "النهار"، أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس مجلس النواب وأعضاءه وكل المرشحين للمجلس القادم، ونعترف أن طارق نجلي اخطأ فيما قاله عن مرشحي مجلس النواب ولكنه لم يتعمد الإساءة للبلد، وأؤكد أسرتنا وطنية وتحب البلد ولي ولد يؤدي الخدمة في سيناء من أجل الوطن.



واستعرض الإعلامي محمد الباز عبر برنامجه رسالة من المستشار جميل سعيد، والد المحامى طارق جميل، أكد فيها المستشار جميل سعيد، رأيت أنه من واجبى أن أبدى تعليقًا عما صدر من نجلى طارق جميل المحامى، من خلال الفيديو الذى حاول أبواق الجماعة المارقة إعادة إذاعته ونشره في غير ما قصد إليه طارق جميل سعيد، لأننا كأسرة نبدى أسفنا لكل من تخيل أن نجلى، قصد من هذا الفيديو الإساءة إلى الدولة أو رجالاتها أو رمزها الكبير الذى ندين له بالولاء وموضعه دوما في القلب منا".