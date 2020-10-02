ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لبداية الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشهد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي صراعا ناريا.





وتوج جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الماضية برصيد 23 هدف.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-





1- جيمي فاردي 5 أهداف.

2- دومنيك كالفيرت لوين 5 أهداف.

3- سون هيونج 4 أهداف.

4- محمد صلاح 3 أهداف.

5- ساديو ماني 3 أهداف.

6- نيل موباي 3 أهداف.

7- باتريك بامفورد 3 أهداف.

8- ويلفرد زاها 3 أهداف.

9- داني انجز 3 أهداف.