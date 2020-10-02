سياح يحتفلون برسومات على الوجه وصور السيسي بممشى الغردقة (فيديو وصور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
محمد طه
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برسومات على الوجه تحمل علم مصر، شارك عدد من الأجانب بمدينة الغردقة احتفالات أهالى المحافظة، بنصر أكتوبر المجيدة ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت احتفالات أكتوبر بالممشى السياحى بالغردقة، إقبال كبير من الأجانب بمدينة الغردقة للمشاركة في احتفالات أكتوبر حاملين أعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


كان توافد أهالى محافظة البحر الأحمر، على الميادين الرئيسية بمختلف المدن بصفة عامة، وعلى الممشى السياحي، بمدينة الغردقة بصفة خاصة، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وحمل أهالى المحافظة أعلام مصر، وصور مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط الأناشيد الوطنية، وهتافات "تحيا مصر".

يشارك في هذه الإحتفالات الضخمة مختلف فئات المجتمع، انتشرت في ميادين محافظة البحر الأحمر لافتات تدعم الدولة وتهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وسط تواجد أمني مكثف من مديرية أمن البحر الأحمر.
سياح يحتفلون برسومات على الوجه وصور السيسي بممشى الغردقة (فيديو وصور)
سياح يحتفلون برسومات على الوجه وصور السيسي بممشى الغردقة (فيديو وصور)
سياح يحتفلون برسومات على الوجه وصور السيسي بممشى الغردقة (فيديو وصور)
سياح يحتفلون برسومات على الوجه وصور السيسي بممشى الغردقة (فيديو وصور)

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