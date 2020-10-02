شاهد.. وثيقة مسربة تكشف تعليمات أردوغان بمصادرة ممتلكات معارضيه

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي أردوغان يأمر القضاء التركي، بمصادرة ونهب أموال وممتلكات معارضيه.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "تخيلوا أن المجنون الديكتاتور اللي اسمه أردوغان صدق نفسه أنه سلطان بجد ومشغل إحدى الوكالات الحكومية التركية أنها تصادر أصول وأموال وممتلكات معارضيه، ماهو دا القضاء الملاكي بتاعه".



وتابع: "ده اللي كشفه بيان دائري حصل عليه الموقع السويدي نورديك مونيتور، عن تجاوز القضاء التركي والمديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري في تركيا للاستيلاء على أصول معارضي الديكتاتور رجب طيب أردوغان".



وأردف "موسى"، أنه في أعقاب محاولة الانقلاب الكرتونية "اللي عملها أردوغان في 15 يوليو 2016، تم حظر العقارات الخاصة في السجل العقاري، ونظام معلومات السجل العقاري (TAKBİS)، وتم نقل المباني التابعة لأعضاء حركة فتح الله كولن من جامعات ومهاجع ومدارس ومؤسسات إلى المديرية العامة للمؤسسات والخزانة، يعني اللي هيعترض على أروغان مصيره الحبس والتنكيل والتعذيب ومصادرة ممتلكاته، وسلملي علي الحرية يابائع الديكتاتورية".

