محمد موسى: هناك من يحمي عقار مخالف بهذه المنطقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن رئيس حي المحلة ثان أحمد مغاوري، استجاب لبرنامج "خط أحمر" بشأن الشكوى المقدمة من سكان عقار بمنطقة منشية البكري عن قيام أحد ملاك العقارات بتخزين زيوت ومواد قابلة للاشتغال في بدروم العمارة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن رئيس الحي شكّل لجنة لفحص شكوى سكان العقار، ولكن المفاجأة أن اللجنة أصدرت تقريرا يبرئ صاحب العقار من المخالفات التي ارتكبها.

وتابع "موسى": "الأسبوع اللي فات اتكلمت عن استغاثة لسكان عقار، واتكلمت عن أحد ملاك العقارات اللي عامل مخالفات بالجملة، ولكن هناك من يحمي ذلك، اتكلمت أن في العقار مخزن للزيوت والمواد القابلة للاشتعال، ومع ذلك لم يتحرك أحد رغم خطورة الوضع على سكان هذا العقار".

وأردف: "حصل مكالمة تليفونية بين برنامج خط أحمر وأحمد المغاوري رئيس حي المحلة ثان، وهو الحقيقة من الناس المشهود لها بالكفاءة، وشكّل لجنة لمعاينة الشكوى فور مشاهدته الاستغاثة في البرنامج، واللجنة نزلت لمعاينة العقار اللي مليان مخالفات بناء من تغيير في الرسم الهندسي وفتح سلالام وإنشاء تبة بالشارع، وصادر قرارات إزالة ولم تنفذ، والغريب في الموضوع أن اللجنة اللي نزلت تعاين رجعت كتبت تقرير بتقول فيه إنه لا يوجد دليل وكل شئ على ما يرام، والسؤال هنا الحقيقة لمصلحة مين اللجنة تقول كده، هما بيناقضوا أنفسهم".

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