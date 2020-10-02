الصور الأولى من عقد قران أمير شاهين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تداول رواد التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور من حفل زفاف أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين.

وحرص علي حضور الحفل عدد كبير من النجوم منهم " محمد الشرنوبي ، هاني سلامة ، منه شلبي ، هالة صدقي وبوسي شلبي وآخرين.

يشار أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.

والجدير ذكره أنه أمير احتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني وهي المونتير منة جاب الله في حفل بسيط أقيم بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي بحضور بعض الفنانين منهم هنا شيحة وهالة صدقي وبوسي.
الصور الأولى من عقد قران أمير شاهين
الصور الأولى من عقد قران أمير شاهين

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ يوم

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ ربع ساعة

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 8 ساعات

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يوسف البلايلي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:01 م

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

08:55 م

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

08:30 م

يوسف البلايلي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟