الصور الأولى من عقد قران أمير شاهين

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تداول رواد التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور من حفل زفاف أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين.



وحرص علي حضور الحفل عدد كبير من النجوم منهم " محمد الشرنوبي ، هاني سلامة ، منه شلبي ، هالة صدقي وبوسي شلبي وآخرين.



يشار أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.



وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.



والجدير ذكره أنه أمير احتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني وهي المونتير منة جاب الله في حفل بسيط أقيم بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي بحضور بعض الفنانين منهم هنا شيحة وهالة صدقي وبوسي.