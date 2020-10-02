هاني سلامة والشرنوبي مع أمير شاهين في عقد قرانه

Advertisements





بدأ حفل زفاف الفنان امير شاهين، بعقد قرانه علي منة جاب الله شقيقة النتاج أحمد عبد العاطي وحضر عقد القران الفنان هاني سلامة ومحمد الشرنوبي، والمنتج أحمد عبدالعاطي، وآخرون.



وجلست إلهام شاهين شقيقة أمير بجواره وكذلك أيمن شاهين شقيقه الأكبر.



ويحتفل أمير شاهين بزفافه اليوم على منة جاب الله بعد أقل من شهر على الخطوبة.



واحتفل أمير بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.