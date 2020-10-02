محمد فؤاد يثير عاطفة الجمهور بإشعاله النصب الذكاري في ذكرى حرب أكتوبر

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أشعل النجم محمد فؤاد النصب التذكاري، بتقديمه أروع أغانيه الوطنية وغيرها وذلك وسط حضور الجمهور ووجود صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي محاطة بالنصب التذكاري.



واستمتع الجمهور بأغاني محمد فؤاد وظهر ذلك من خلال غنائهم معه، وتفاعلهم.



يذكر أن مصر تحتفل اليوم 2 أكتوبر بذكرى حرب أكتوبر وانتصار المصريين على أعدائهم، وذلك فالنصب التذكاري بمدينة نصر ووسط حضور جماهيري كبير ملأ الشوارع بأكملها من الذين حرصو على الإحتفال بهذه الذكرى السنوية.