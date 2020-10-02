غداً.. خالد النبوي ضيف برنامج SNL بالعربي علي قناة ON

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يحل الفنان خالد النبوي، غداً ضيفاً على برنامج "SNL بالعربي" عبر قناة ON.



حيث روج خالد لحلقته بالبرنامج وشارك جمهوره منذ قليل بصورة له عبر حسابه بإنستجرام .



وعلق قائلاً:" نبعد عن الجد شوية..غداً هكون ضيف برنامج SNL بالعربي علي قناة ON الساعة 11 منتظركم.



يشار أن آخر أعمال خالد النبوي فيلم "قمر 14" تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه في 2021.



قمر 14" ينقسم إلى عدد من الحكايات الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى وشيرين رضا

