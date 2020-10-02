بكري: أبو العينين تعهد بسداد مخالفات البناء لـ«5000» أسرة من غير القادرين بالجيزة

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قال الإعلامي مصطفى بكري إن النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا قرر تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين علي السداد.



وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو العينين أكد أن قرار المساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة يأتي إيمانًا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين، ونابعًا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة، الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، وأنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلي جانبهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر.



كما يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء، وتضامنا ومشاركة من النائب محمد أبو العينين لأهالي محافظة الجيزة البسطاء الذين لايستطيعون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء، وتخفيفًا عن كاهل الأسر غير القادرة من أبناء محافظة الجيزة.



وكلف أبو العينين فريق من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية بتلقي طلبات التصالح من الأهالي غير القادرين ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح وسداد قيمة مخالفات البناء نيابة عن خمسة آلاف أسرة من أهالي محافظة الجيزة.







