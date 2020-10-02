والد المحامي طارق جميل يعتذر على الهواء: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:03 م
داليا الحسين
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علق والد المحامي طارق جميل، على فيديو نجله الذي تداولته الجماعة الإرهابية على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الجماعة المارقة حاولت إعادة نشره في غير ما قصد نجله.

وتابع في رسالة وجهها عبر برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن أسرته تدين بالولاء لمصر، وابنه عميد شرطة وابنه الأصغر طيارًا في مصر للطيران، وعمه مساعد وزير الداخلية وحكمدار القاهرة سابقا.

وأبدى أسفه أن يكون نجله قصد من وراء الفيديو الإساءة للدولة المصرية أو رمزها الكبير الذي ندين له بالولاء وموضعه دائما في القلب.

وأردف والد المحامي طارق جميل، أنه لا يتصور أن من بين أفراد أسرته من يفكر في المساس بالبلد أو شعبه أو قائده.

وأضاف، أن ابنه عندما فوجئ أن الجماعة المارقة حاولت إذاعة الفيديو في غير موضعه نشر فيديو آخر أكد من خلاله أنه وطني شريف يدين بالولاء لبلده.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على"سعيد" ليلة أمس الأول بعد صدور قرار من النيابة بضبط وإحضاره.

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