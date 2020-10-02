هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي _تصوير: عبير أحمد
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أحيى عدد كبير من نجوم الغناء حفل ذكرى حرب أكتوبر، وذلك في يوم 2 أكتوبر بالمنصة التذكارية بمدينة نصر.

وقدم كل من المطرب محمد فؤاد وهشام عباس عدد من الأغاني الوطنية، وكوكبة من أغانيهم المتنوعة واستمتع الجمهور بالغناء معهم طوال الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور الذين حرضو على الإحتفال بهذه الذكرى السنوية التي تمثل الكثير للمصريين.

وأقيم اليوم 2 أكتوبر حفل غنائي كبير بالمنصة التذكارية بمدينة نصر وذلك للإحتفال بالذكرى السنوية لإنتصار المصريين في حرب أكتوبر وذك بحضور الجمهور رافعين أعلام مصر والطائرات تحتفل من فوقهم بهذه الذكرى.
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)
هشام عباس ومحمد فؤاد يشعلان النصب التذكاري بالأغاني الوطنية (صور)

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هشام عباس محمد فؤاد حفل ذكرى أكتور الفجر أخبار الفجر الفني

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