مدرب إسبانيا يحسم مصير أداما تراوري

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن أداما تراوري نجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، يرغب في تمثيل المنتخب الإسباني وليس المالي خلال الفترة المقبلة.









وقال المدرب الإسباني "هذا ثالث تجمع للمنتخب ولأسباب ما لم يتمكن من المشاركة معنا وأتمنى أن تكون هذه المرة هي الأخيرة. إنه يلعب منذ سنوات عدة في "البريميير ليغ" ويتطور بشكل كبير، فهو لاعب مختلف تماما عن الآخرين. أرغب في رؤيته في المنتخب.







وعلى الرغم من استدعاء منتخب مالي للاعب فهو من يتوجب عليه اتخاذ القرار ولذا تحدثت معه وأكد أنه يرغب في اللعب لإسبانيا. إذا رغب لاعب في اللعب لمنتخب آخر فلن تكون هناك أية مشكلة لأنه يجب احترام قرار اللاعب".







وحول مميزات تراوري (24 عاماً)، قال إنريكي إنه رأى فيه "الكثير من الأشياء" التي "أسعدته" والتي لا يمتلكها حالياً. وأكد أنه "لاعب يمكنه مراوغة 3 لاعبين ويعطيك الأفضلية في العديد من المناطق داخل الملعب".







وأضاف مدرب (لا روخا) "كمدرب أكون سعيد عندما تمتلك لاعبا يمنحك الاستحواذ والتفوق على الخصم وأيضاً داخل العديد من أجزاء الملعب. أتمنى أن تأتي مشاركته قريباً وأن يتمكن من اللعب لإسبانيا ورؤية تطوره".