بعد ترويجه لأقراص مخدرة.. القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:49 م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
الفجر السعودي
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أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة.

 

وأوضح المتحدث بأنه قد تم القبض على هذا المواطن بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

وفي وقت سابق، كان قد استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية بالشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

 

ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج الإمارات، أن يمن على الحجيج بإتمام مناسكهم في سكينة ويسر.

 

من جهته، ثمن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها السعودية لتأمين خدمات متكاملة للحجاج، وتوفير جميع السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

 

جدير بالذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، حضر اللقاء الذي جرى في مقر الإمارة بمنى.

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