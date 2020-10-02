محمد موسى: نصر أكتوبر غيّر خريطة الشرق الأوسط بالكامل

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وجه الإعلامي محمد موسى، التحية للقوات المسلحة وللشعب المصري، بمناسبة ذكرى الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم، والذي شهدت شوارع وميادين مصر نزول المواطنين للاحتفال بتلك الذكرى العظيمة.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحر" المذاع على قناة الحدث اليوم، اليوم الجمعة، إن نصر أكتوبر حدث عظيم، وهو الذي رد لنا العزة والكرامة، ومكننا من الأخذ بالثأر، وهو النصر الذي حققته القوات المسلحة الباسلة عام 1973 على الإسرائليين، الذين انكسر أنفهم وغطرستهم، وتغير مع هذا الانتصار خريطة الشرق الأوسط كلها.



وأضاف محمد موسى أن نصر أكتوبر يجعلنا أمس واليوم ودائما نفتخر بقواتنا المسلحة الباسلة التي انتصرت في 1973، وانتصرت أيضا في سيناء في الوقت الحالي على الإرهاب الأسود، مردفا: "القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامي لهذا الوطن".





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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أمسية فكرية بعنوان التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد يشارك خلالها الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم الذي يناقش أكتوبر والأدب، الإعلامي حمدى الكنيسي يتحدث عن اكتوبر والإعلام، الدكتور خالد أبو الليل يتحدث عن أكتوبر والتراث الشعبي، الدكتور جمال شقرا يناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ يتحدث عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي" وأخرى بعنوان نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.



أما المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ينظم عدد من الفعاليات بالحديقة الثقافية للاطفال بالسيدة زينب وتبدا يوم 5 أكتوبر حيث تذاع أغاني النصر حول وامام الحديقة مع وضع شاشة تعرض صور من أكتوبر وبيانات العبور، وفي يوم 6 أكتوبر يبدأ الحفل بموكب للأطفال حول الحديقة يحملون صور لأبطال حرب أكتوبر، وصور وأعلام خاصة بكل أسلحة الجيش المختلفة، وعلى مسرح الحديقة تعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز الى جانب فقرة فنون شعبية، فقرة لفريق الحديقة لذوي القدرات الخاصة، عرض كورال لفريق كورال الحديقة "سلام" للأغاني الوطنية، فقرة الأراجوز، ورش فنون تشكيلية، وورش عرائس، لقاء مع الأدباء المقاتلين ( الدكتور سيد نجم واحمد سويلم ) ويديرها عبده الزراع، وعرض تنورة للطفلة "تقى" من فريق الحديقة لذوي القدرات.



هذا الى جانب برامج قناة المركز على اليوتيوب والتى تعرض حلقات حكي لسلسلة نصر أكتوبر للكاتب حازم هاشم، برنامج "موكب الشهداء" لقاء مع بعض الشهداء، ورش فنية في برنامج "ورشتنا من بيتنا" للأطفال وعمل دبابات وطائرات ورقية، إبداعات الصغار وهي عبارة عن فيديوهات يقدمها الأطفال عن نصر أكتوبر وعرض فيديو لأغنية "مصر تستحق" من إنتاج المركز.

