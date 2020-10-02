بريطانيا تنهي احدث جولتها لابرام اتفاق تجارة حره مع الاتحاد الأوروبي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
Advertisements

  قال كبير مفاوضي بريطانيا ديفيد فروست يوم الجمعة إن الوقت المتبقي لرأب الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم ومصائد الأسماك من أجل إبرام اتفاق تجارة قليل جدا، مشددا على أن لندن ستعمل جاهدة سعيا لإيجاد حلول.

أنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحدث جولة من التفاوض يوم الجمعة، إذ أفاد كلا الطرفين بإحراز تقدم في بعض النقاط، لكن لا تزال هناك فجوات في بعض المسائل الشائكة مثل ضمانات تكافؤ الفرص في المنافسة ومصائد الأسماك.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ أقل من ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ يوم

مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 7 ساعات

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 5 ساعات

مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سفير أمريكا بلندن: بريطانيا بحاجة إلى قيادة

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتمسكان بموقفهما من بريكست

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتمسكان بموقفهما من بريكست

الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة جديدة مع بريطانيا

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحثان على إعطاء أرضية في محاثات بعد الخروج

"فروست": على الاتحاد الأوروبي تطوير موقفه في محادثات العلاقات المستقبلية

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:01 م

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

08:31 م

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

08:30 م

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟