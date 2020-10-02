بريطانيا تنهي احدث جولتها لابرام اتفاق تجارة حره مع الاتحاد الأوروبي

قال كبير مفاوضي بريطانيا ديفيد فروست يوم الجمعة إن الوقت المتبقي لرأب الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم ومصائد الأسماك من أجل إبرام اتفاق تجارة قليل جدا، مشددا على أن لندن ستعمل جاهدة سعيا لإيجاد حلول.

أنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحدث جولة من التفاوض يوم الجمعة، إذ أفاد كلا الطرفين بإحراز تقدم في بعض النقاط، لكن لا تزال هناك فجوات في بعض المسائل الشائكة مثل ضمانات تكافؤ الفرص في المنافسة ومصائد الأسماك.