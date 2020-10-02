الشاعرة سلمى رشيد تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونها مع مي عز الدين في "خيط حرير"

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أعربت الشاعرة سلمى رشيد عن تعاونها مع النجمة مي عز الدين وذلك من خلال كتابة كلمات تتر البداية لمسلسلها المقبل "خيط حرير".





وقالت سلمى في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية تحمل عنوان "خيط حرير"، من كلماتها وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.



وأضافت سلمى أن الفنانة مي مصطفى ستقوم بغناء تتر البداية، وهي أغنية تنتمي للطابع الدرامي، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.





