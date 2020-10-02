الشاعرة سلمى رشيد تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونها مع مي عز الدين في "خيط حرير"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



أعربت الشاعرة سلمى رشيد عن تعاونها مع النجمة مي عز الدين وذلك من خلال كتابة كلمات تتر البداية لمسلسلها المقبل "خيط حرير".


وقالت سلمى في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية تحمل عنوان "خيط حرير"، من كلماتها وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وأضافت سلمى أن الفنانة مي مصطفى ستقوم بغناء تتر البداية، وهي أغنية تنتمي للطابع الدرامي، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.


أخبار تهمك

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يوسف البلايلي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة و 15 دقيقة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ ربع ساعة

مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 7 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ يوم

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:01 م

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

08:55 م

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

08:30 م

يوسف البلايلي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟