في ذكرى ميلاده.. فريد شوقي لمع في السينما التركية لفترة زمنية طويلة

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تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب العديد من الألقاب ملك الترسو ووحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقي، وواحد من أهم نجوم الفن.



استطاع بعض الفنانين المصريين ايضًا الحصول على القدر ذاته من الشهرة في تركيا وحصدوا قلوب الفتيات في فترة وجيزة في عمر السينما التركية.



ومن أبرز الفنانين المصريين الذي نجحوا في ذلك هما الفنان فريد شوقي، والفنان يوسف شعبان.



في الفترة التي اعقبت هزيمة 1967 اصابت السينما المصرية انتكاسة دفعت عديد من الفنانين الى الخروج من مصر والعمل في لبنان والكويت وتركيا.



كان المخرج اللبناني من أصول تركية سيف الدين شوكت، هو صاحب الفكرة حيث قدم أعمال سينمائية مشتركة تضم ممثلين من العرب والأتراك.



كانت البداية من إخراجه فيلم “غرام فى إسطنبول” من بطولة الكوميديان السوري دريد لحام، ونهاد قلعي، إضافة إلى ممثلين من تركيا مثل سيفدا نور، وأورغن جوكنار، ولطفى أنجان.



حقق “غرام فى إسطنبول” نجاحًا فى تركيا مما شجع الملك فريد شوقي، كواحد من المتحمسين للمشاركة في السينما التركية إنتاجًا وتمثيلًا مستغلًا ثقله في السينما العربية، فلمع في السينما التركية لفترة زمنية طويلة.



عمل خلالها ممثل ومنتج مشترك لبعض الأفلام التركية، والتي اقتربت من الـ15 عملًا.



عمل خلالها اكثر من فيلم خلال العام الواحد، مثل: "عثمان الجبار" و"شيطان البوسفور" و"Cemile" و"Bir Damat Aranıyor" عام 1968، "Turist Ömer Arabistan’da" عام 1969، "Eyvah" عام 1970 مع الفنان يوسف شعبان، "Makber" عام 1971، "Köle" عام 1972، "Babaların Günahı" عام 1973.



جاء العرض لملك الترسو على يد المنتج والمخرج التركي Halki Saner، الذي أراد الخروج بالأفلام التركية إلى أسواق العالم العربي وغزوها في عقر دارها.



عرض على فريد شوقي، العمل في تركيا وطلب المنتج منه التفرغ والإقامة بتركيا، ومن ناحيته اشترط "شوقي" أن يكون مخرج أفلامه في تركيا مصريًا وكذلك كاتب السيناريو والماكيير أيضًا ليسهل له التفاهم معهم.



وافق المنتج التركي في البداية وحدث هذا بالفعل في بعض أفلامه حين استعان بالمخرج المصري نيازي مصطفى في فيلم "شيطان البوسفور" والسيناريست عبد الحي اديب، ولكن بعد ذلك قدم شوقي افلامًا لفريق عمل بالكامل من الاتراك، ولعل التفاهم بعد ذلك عن طريق مترجم، لان شوقي بالطبع لايجيد التركية ولم يتعلمها خلال فترة اقامته هناك، وهذا يفسر لنا حديث فريد شوقي بالتركي في كل افلامه هناك.



من افلامه الشهيرة أيضًا فيلم "مغامرات في إسطنبول" أمام الممثلة التركية فريدة وإخراج التركي سانر، وتم تصوير الفيلم بين القاهرة وإسطنبول.



وفيلم الاكشن والاغراء "مغامرة في بيروت" مع المطربة اللبنانية الحسناء طروب، والتي دوما تفخر بهويتها التركية الاصل.



كما قدم عديد من أفلام الأكشن مثل "شيطان البوسفور" و"وحش الأناضول" و"الحسناء والوحش" و"رجل لا يعرف الخوف".



جميعها اسماء عرببه اطلقوها على افلامًا تحمل اسماء اخرى بالتركية، نزلت الاسواق المصرية ناطقة بالتركية ومصحوبة بترجمه subtitle للغة العربية، ‏وكان مجرد وجود اسم Ferit Şevki على افيش فيلم في تركيا كفيل بنجاح الفيلم.



حصل فريد شوقي، عام 1969 على جائزة "البرتقالة الذهبية" كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "جميلة" في مهرجان أنطاليا السينمائي، وليصبح بذلك أول فنان أجنبي يحصل على جائزة أفضل ممثل في تركيا.



رغم مكوثه أكثر من 6 سنوات في تركيا إلا أن أدواره في الأفلام التركية كانت باللغة العربية وكان يقوم بالدبلجة ممثل تركي.



كان فيلم Babaların Günahı او "خطايا الآباء" هو آخر ما قدمه في تركيا عام 1973 قبل أن يعود إلى مصر بشكل نهائي بعد انتصارات اكتوبر.