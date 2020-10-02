بهتافات مؤيدة للسيسي.. البحر الأحمر تحتفل بانتصارات أكتوبر (فيديو)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
محمد طه
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يستمر توافد أهالى محافظة البحر الأحمر، على الميادين الرئيسية بمختلف المدن بصفة عامة، وعلى الممشى السياحي، بمدينة الغردقة بصفة خاصة، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وحمل أهالى المحافظة أعلام مصر، وصور مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط الأناشيد الوطنية، وهتافات "تحيا مصر".

يشارك في هذه الإحتفالات الضخمة مختلف فئات المجتمع، انتشرت في ميادين محافظة البحر الأحمر لافتات تدعم الدولة وتهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وسط تواجد أمني مكثف من مديرية أمن البحر الأحمر.
بهتافات مؤيدة للسيسي.. البحر الأحمر تحتفل بانتصارات أكتوبر (فيديو)
بهتافات مؤيدة للسيسي.. البحر الأحمر تحتفل بانتصارات أكتوبر (فيديو)
بهتافات مؤيدة للسيسي.. البحر الأحمر تحتفل بانتصارات أكتوبر (فيديو)
بهتافات مؤيدة للسيسي.. البحر الأحمر تحتفل بانتصارات أكتوبر (فيديو)

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