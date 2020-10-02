حكيم يشعل النصب التذكارية والجمهور يتفاعل معه في ذكرى حرب أكتوبر (صور)

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أحيى المطرب حكيم الحفل الغنائي المقام بالمنصة التذكارية بمدينة نصر، وذلك من خلال تقديمه كوكبة من أروع أغانيه.



وتفاعل الجمهور بالفناء معه عدد من الأغنيات التي قدمها، حيث حضر عدد كبير من المصريين حفل ذكرى انتصار حرب أكتوبر.



وأقيمت اليوم حفل ذكرى حرب أكتوبر، بالمنصة التذكارية بمدينة نصر وسط حضور جماهيري كبير حيث حرص الكثير منهم على الحضور والإستمتاع بهذه الأجواء الممتعة وبهذه المناسبة وذلك وهم رافعين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.