الوفد: تبكير الاحتفالات بانتصارات أكتوبر لهزم إدعاءات أهل الشر (فيديو)

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قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الهدف من تبكير الاحتفالات بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة هو هزم إدعاءات أهل الشر، والاحتفال بالجيش والدولة والقيادة السياسية.



وأضاف "الهضيبي" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "الأحزاب السياسية مؤسسة من مؤسسات الدولة تلعب دور كبير في ربط العلاقة بين الدولة والمواطن، وانتصار أكتوبر كان انتصارًا عظيمًا للشعب المصري والخطة المصرية لمعركة من اكبر المعارك في العصر الحديث أما جيش كان يظن نفسه أنه أقوى جيوش الأرض".



وتابع "هذا الاحتفال هو احتفال للدولة والجيش والمؤسسات، وخروج المصريين هو تأكيد للانتصار لإرادتهم، والاحتفال بأن مصر لديها رئيس وطني أسس لدعائم التنمية وأنشأ دولة جديدة بجانب الدولة، وخروج المصريين بهذه الصورة لتأكيد دعمهم للجيش والشرطة والإعلام المصري أمام دعوات أهل الشر".



وكان قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري خرج اليوم الجمعة في جميع الميادين للاحتفال من قلبهم بنصر أكتوبر العظيم.



وتابع خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري واثق أن بلده تحتاج للتكاتف والوقوف صفًا واحدًا.



ولفت الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الشعب المصري لا يرضى أن يقوده شخص غرقان، ويأخذ الملايين وتخرج له المكالمات، مؤكدا على أن الشعب المصري واع وذكي، ولن يفرط في دولته، ومصر لن تضيع أو ترجع للخلف مرة أخرى.

