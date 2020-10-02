هديل ماجد تغني للبنان بحفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى أولادنا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تفتتح يوم الأحد الموافق ١٨ أكتوبر فعاليات الدورة الرابعة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر. 

ومن المقرر أن يوجه ملتقي اولادنا تحية خاصة للبنان خلال حفل الافتتاح والذي تقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية 
وذلك تضامنا مع أشقائنا في لبنان وما يمرون به في هذه الفترة العصيبة حيث ستقوم  المطربة "هديل ماجد" مطربة مؤسسة " أولادنا" بأداء فقرة غنائية تحت عنوان " يا لبنان يا أرض الجمال ". الأغنية من تأليف الشاعر راضي علي طهطاوي، الحان وعزف بيانو د شريف حمدى استاذ بكليه التربية الموسيقية.


الجدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

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