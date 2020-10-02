خطوات الحصول على الإقامة الذهبية فى الامارات العربية المتحدة

أعلن صاحب السمو والجلالة الأمير محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات وحاكم إمارة دبي ورئيس الوزراء عن أقامة جديدة دائمة في دولة الأمارات والتى تهدف إلى زيادة جذب رجال الأعمال والشباب والمفكرين والمبدعين الذين ساهموا في تأسيس دولة الأمارات العربية المتحدة والقرار.





كما أنه يهدف إلى تقديم ما فية الصالح لدولة الأمارات عن طريق جذب المستثمرين بهذه الاقامة الذهبية والتي سيتراوح عمرها من 5 إلى 10 سنوات كبديل لأن يحصل المستثمرين وأصحاب المواهب على مجرد تأشيرة تصلح فقط لمدة عامين،ويتوقف تجديد هذه التأشيرة الذهبية على أن يكون مالكها مستوفيا لشروط تجديدها كل دورة خاصة بتجديد التأشيرة الذهبية.









أهداف التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات





تهدف التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات إلى جذب وأستقطاب الشباب ذوي الرؤى والمفكرين والباحثين والمبدعين وزوى المهارات الخاصة بالأضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين بهدف جعل دولة الأمارات دولة حاضنة لجميع المواهب والأثتثمارات الاجنبية من كل أنحاء العالم عن طريق تيسير أمور الأقامة للأشخاص الحائزين عليها،إذا كنت ممن يريدون الحصول على الأقامة الذهبية الخاصة بدولة الأمارات العربية المتحدة عليك بالخطوات التالية:





من هنا" أولا عليك أن تدخل إلى الموقع الألكتروني التالى "

وأن تقوم بعد ذلك بالتسجيل في الموقع ومن ثم القيام بتسجيل الدخول بالحساب الذي سجلتة

ثم القيام بأختيار الإمارة التى تريد السفر والأقامه فيها

ثم إكمال الطلب وإرفاق بعض المعلومات في الطلب مثل بعض المعلومات الشخصية والأسم وتاريخ الميلاد والأصل والجنسية والجنس وغيرهم من المعلومات

بالإضافة لتفاصيل جواز السفر

وتفاصيل الإتصال

تفاصيل الأتصال من رقم الهاتف ومكان الأقامة الدائمة وما إلى ذلك من بيانات

الخبرة المهنية وريادة الأعمال

تحضير فيديو تعريفي مدتة دقيقتان ووثائق تثبت خططك لتنظيم المشاريع

تعبئة نموزج المقابلة تحديد المرشحين الذين ترغبون في رعايتهم في حالة كان هناك مرشحين









تقديم الطلب



