محمد موسى: تقدم محمود حسني بالترشح للبرلمان أربك حسابات الجميع

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قال الإعلامي محمد موسى، إن ماراثون انتخابات مجلس النواب بدأت المنافسة عليه تشتد وبقوة خاصة في دائرة مصر القديمة والمنيل.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك منافسة شرسة بين المرشحين من بينهم أحد أبناء مصر القديمة وهو محمود حسني الشهير بـ ميدو حسني، لافتا أن ترشحه غير موازين الدائرة بالكامل وأربك حسابات الجميع لما يتمتع به شعبية كبيرة بين أبناء مصر القديمة لأنها مسقط رأسه وله هو وعائلته مساحة كبيرة من العلاقات المتميزة مع كافة العائلات.



أختتم قائلا، المعروف أن دائرة مصر القديمة من الدوائر التي تعتمد علي العصبيات والتكتلات العائلية.

